США закрыли часть воздушного пространства над Каролиной из-за ситуации с китайским метеозондом

Вашингтон, , 21:49 — REGNUM Власти США закрыли часть воздушного пространства над штатами Северная и Южная Каролина из-за ситуации с китайским метеозондом, передает ABC 4 февраля.

ВВС США © Zuma\TASS

Решение объясняется Пентагоном «мерами по обеспечению национальной безопасности».

Ранее тот же источник сообщал, что в Вашингтоне намерены дождаться, пока китайский метеозонд покинет воздушное пространство страны, а затем сбить его над Атлантическим океаном.

Президент США Джозеф Байден, отвечая на соответствующий вопрос журналистов 4 февраля, заявил, что о метеозонде «позаботятся».

Власти США считают, что аппарат управляется КНР при помощи спутников-шпионов. В Китае, напротив, утверждают, что метеозонд отклонился от курса и потерял управление вследствие форс-мажора.