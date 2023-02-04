США закрыли часть воздушного пространства из-за китайского метеозонда
США закрыли часть воздушного пространства над Каролиной из-за ситуации с китайским метеозондом
Вашингтон, 4 февраля, 2023, 21:49 — ИА Регнум. Власти США закрыли часть воздушного пространства над штатами Северная и Южная Каролина из-за ситуации с китайским метеозондом, передает ABC 4 февраля.
Решение объясняется Пентагоном «мерами по обеспечению национальной безопасности».
Ранее тот же источник сообщал, что в Вашингтоне намерены дождаться, пока китайский метеозонд покинет воздушное пространство страны, а затем сбить его над Атлантическим океаном.
Президент США Джозеф Байден, отвечая на соответствующий вопрос журналистов 4 февраля, заявил, что о метеозонде «позаботятся».
Власти США считают, что аппарат управляется КНР при помощи спутников-шпионов. В Китае, напротив, утверждают, что метеозонд отклонился от курса и потерял управление вследствие форс-мажора.