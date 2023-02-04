В «Москва-Сити» при падении с башни «Федерация» погиб рабочий
В Москве в результате падения с башни «Федерация» погиб рабочий
Москва, 4 февраля, 2023, 21:41 — ИА Регнум. В комплексе «Москва-Сити» погиб рабочий, сообщает 4 февраля «Рен ТВ» со ссылкой на источники.
Алексей Майшев/РИА Новости
«Москва-Сити»
Уточняется, что мужчина упал с башни «Федерация», когда почувствовал недомогание во время работы. Погибший, по предварительным данным, был электриком.
Подробности инцидента устанавливаются.
Напомним, в начале июля 2022 года в Москве в результате падения с 14-го этажа строящегося объекта офисного центра в Бумажном проезде разбились двое рабочих.