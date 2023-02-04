Москва, 4 февраля, 2023, 21:41 — ИА Регнум. В комплексе «Москва-Сити» погиб рабочий, сообщает 4 февраля «Рен ТВ» со ссылкой на источники.

Алексей Майшев/РИА Новости «Москва-Сити»

Уточняется, что мужчина упал с башни «Федерация», когда почувствовал недомогание во время работы. Погибший, по предварительным данным, был электриком.

Подробности инцидента устанавливаются.

Напомним, в начале июля 2022 года в Москве в результате падения с 14-го этажа строящегося объекта офисного центра в Бумажном проезде разбились двое рабочих.