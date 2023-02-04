Бывший разведчик Риттер заявил, что власти США начали готовиться к поражению Украины

Вашингтон, , 21:33 — REGNUM Власти США уже понимают, что поражение Украины неизбежно, и начали готовить общественное мнение к такому развитию событий, заявил 4 февраля бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер.

Киевский режим Иван Шилов © ИА REGNUM

В Вашингтоне должны придумать, как будут отвечать на вопрос о том, почему огромные партии оружия, поставленные США Украине, не помешали России победить, сказал Риттер.

Именно с этим связаны новые поставки: в американской администрации хотят иметь возможность сказать, что было сделано все возможное, пояснил бывший разведчик.

Ранее в Пентагоне сообщили, что США отправят на Украину новую партию оружия общей стоимостью 2,2 млрд долларов, в том числе средства ПВО и ракеты большой дальности для реактивной системы залпового огня HIMARS.