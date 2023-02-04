В итальянской Вероне на манифестацию против НАТО и санкций вышли несколько сотен человек

Верона, Италия, , 21:25 — REGNUM На центральной площади Вероны днём 4 февраля на манифестацию против антироссийских санкций и военной поддержки ВСУ вышли несколько сотен человек.

Италия Иван Шилов © ИА REGNUM

Около мэрии протестующие с баннерами требовали выхода Италии из НАТО и выступали за отмену санкций против России. Некоторые из участников акции держали в руках флаги России.

Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони анонсировала договорённость с президентом Украины Владимиром Зеленским о встрече до годовщины начала спецоперации. По её словам, Зеленский «работает над планом», позволяющим начать мирные переговоры с Россией.

Как сообщало ИА REGNUM, министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что действия властей Италии «направлены не против Москвы, а в поддержку Киева». При этом помогать Киеву в конфликте не означает воспринимать граждан России как врагов, сказал он.