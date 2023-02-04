Киев, 4 февраля 2023, 21:12 — REGNUM Основную часть вышедшего из строя энергооборудования в Одесской области восстановить не удастся, констатировал 4 февраля глава правления национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.

Взрыв
Взрыв
Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По его словам, потеряно большое количество оборудования, особенно трансформаторного.

«Оборудование мы восстанавливали несколько раз, но, к сожалению, его физический ресурс подошёл к концу», — сказал Кудрицкий.

Ремонтные бригады в настоящий момент ведут работы по восстановлению только одного энергообъекта.

При этом вод— и теплоснабжение, а также канализация в Одессе работают.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил министерству иностранных дел попросить у Турции суда-электростанции после аварийной ситуации на энергообъекте в Одессе.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 февраля часть Одессы и её пригородов оказались обесточены из-за второй за сутки аварии на подстанции «Укрэнерго». Как оказалось, сломался трансформатор, который отремонтировали после взрывов в конце января 2023 года.