Глава «Укрэнерго» заявил о безвозвратных потерях энергооборудования в Одесской области

Киев, , 21:12 — REGNUM Основную часть вышедшего из строя энергооборудования в Одесской области восстановить не удастся, констатировал 4 февраля глава правления национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.

Взрыв Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По его словам, потеряно большое количество оборудования, особенно трансформаторного.

«Оборудование мы восстанавливали несколько раз, но, к сожалению, его физический ресурс подошёл к концу», — сказал Кудрицкий.

Ремонтные бригады в настоящий момент ведут работы по восстановлению только одного энергообъекта.

При этом вод— и теплоснабжение, а также канализация в Одессе работают.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил министерству иностранных дел попросить у Турции суда-электростанции после аварийной ситуации на энергообъекте в Одессе.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 февраля часть Одессы и её пригородов оказались обесточены из-за второй за сутки аварии на подстанции «Укрэнерго». Как оказалось, сломался трансформатор, который отремонтировали после взрывов в конце января 2023 года.