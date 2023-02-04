СМИ: Америка может сбить китайский аэростат над Атлантическим океаном

Вашингтон, , 20:46 — REGNUM В США планируют дождаться, пока китайский метеозонд покинет воздушное пространство страны, а затем попытаться сбить его над Атлантическим океаном. Об этом 4 февраля сообщает телеканал ABC со ссылкой на американских должностных лиц.

Армия США Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным источников, для реализации соответствующих планов может потребоваться закрытие части воздушного пространства над США — для защиты гражданского населения.

Власти США считают, что аппарат управляется КНР при помощи спутников-шпионов. Как отмечает телеканал, в субботу, 4 февраля, аэростат наблюдали около города Шарлотт в Северной Каролине.

В очередном заявлении президента Джо Байдена говорится, что США «позаботятся» о китайском метеозонде.

Ранее пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер утверждал, что случаи активности с применением шаров фиксировались и ранее, руководством США оперативно приняты меры по недопущению сбора важных сведений.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 3 февраля, Райдер заверял, что США пока не готовы сбивать замеченный аэростат КНР по причине угрозы большого количества жертв на земле.