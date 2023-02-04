ABC: США готовы сбить китайский аэростат над Атлантикой
СМИ: Америка может сбить китайский аэростат над Атлантическим океаном
Вашингтон, 4 февраля, 2023, 20:46 — ИА Регнум. В США планируют дождаться, пока китайский метеозонд покинет воздушное пространство страны, а затем попытаться сбить его над Атлантическим океаном. Об этом 4 февраля сообщает телеканал ABC со ссылкой на американских должностных лиц.
По данным источников, для реализации соответствующих планов может потребоваться закрытие части воздушного пространства над США — для защиты гражданского населения.
Власти США считают, что аппарат управляется КНР при помощи спутников-шпионов. Как отмечает телеканал, в субботу, 4 февраля, аэростат наблюдали около города Шарлотт в Северной Каролине.
В очередном заявлении президента Джо Байдена говорится, что США «позаботятся» о китайском метеозонде.
Ранее пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер утверждал, что случаи активности с применением шаров фиксировались и ранее, руководством США оперативно приняты меры по недопущению сбора важных сведений.
Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 3 февраля, Райдер заверял, что США пока не готовы сбивать замеченный аэростат КНР по причине угрозы большого количества жертв на земле.