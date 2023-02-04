Вашингтон, 4 февраля, 2023, 20:46 — ИА Регнум. В США планируют дождаться, пока китайский метеозонд покинет воздушное пространство страны, а затем попытаться сбить его над Атлантическим океаном. Об этом 4 февраля сообщает телеканал ABC со ссылкой на американских должностных лиц.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия США

По данным источников, для реализации соответствующих планов может потребоваться закрытие части воздушного пространства над США — для защиты гражданского населения.

Власти США считают, что аппарат управляется КНР при помощи спутников-шпионов. Как отмечает телеканал, в субботу, 4 февраля, аэростат наблюдали около города Шарлотт в Северной Каролине.

В очередном заявлении президента Джо Байдена говорится, что США «позаботятся» о китайском метеозонде.

Ранее пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер утверждал, что случаи активности с применением шаров фиксировались и ранее, руководством США оперативно приняты меры по недопущению сбора важных сведений.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 3 февраля, Райдер заверял, что США пока не готовы сбивать замеченный аэростат КНР по причине угрозы большого количества жертв на земле.