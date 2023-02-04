Москва, 4 февраля, 2023, 20:35 — ИА Регнум. Нападение на Крым, которое, по заявлениям киевских политиков, намерена осуществить Украина, стало бы нападением на Россию и привело бы к эскалации конфликта, заявил 4 февраля заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Екатерина Штукина/РИА Новости RIA 8323769.MR.900

«Украинская банда наркоманов должна понимать, что такие нападения встретят неизбежное возмездие с использованием оружия любого вида», — написал Медведев на своей странице в Twitter.

Международное право уважает волю народа, добавил Медведев.

Ранее 4 февраля заместитель председателя Совбеза также заявил, что в случае атаки на Крым никаких переговоров с Украиной уже не будет, зато будут удары возмездия по всей территории, контролируемой Киевом.

Ранее власти США предоставили Киеву дальнобойные ракеты и заявили, что не будут отговаривать власти Украины, если те решат наносить удары по Крыму.