В Белом доме пообещали «позаботиться» о китайском метеозонде

Вашингтон, , 20:22 — REGNUM Администрация Белого дома уделит внимание ситуации вокруг метеозонда КНР в воздушном пространстве США, заявил 4 февраля президент Джо Байден.

Джо Байден © Michael Reynolds — Pool via CNP/globallookpress.com

Журналисты спросили американского лидера, как он может прокомментировать сложившуюся ситуацию вокруг китайского зонда.

«Мы позаботимся об этом», — сказал Байден, не поясняя своей реплики.

Ранее профсоюз американской пограничной службы указал администрации президента США на промахи, допущенные при охране границ страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 февраля в Пентагоне заявили о появлении над континентальной частью США «разведывательного воздушного шара». Его не стали сбивать, но предприняли оперативные меры для препятствования «сбору важной информации».

В МИД Китая утверждают, что гражданский аэростат, используемый в том числе для метеорологических исследований, отклонился от заданного курса из-за сильного ветра.

По мнению главы канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая, члена Политбюро Ван И, США устроили шумиху вокруг инцидента с появлением китайского аэростата над своей территорией и спекулируют на этом.