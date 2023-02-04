Париж, 4 февраля, 2023, 20:12 — ИА Регнум. Группа украинских националистов попыталась сорвать проведение в Париже митинга в память о защитниках Сталинграда, передает ТАСС 4 февраля.

Сталинградская битва

Акция была организована французскими коммунистами и приурочена к 80-й годовщине победы Красной армии в Сталинградской битве.

Провокаторы попытались заглушить выступления участников митинга. Стычки были предотвращены полицией.

По данным организаторов, участие в митинге приняли около ста человек.

Как сообщалось ранее, торжественные мероприятия в Волгограде в честь юбилея победы в Сталинградской битве по приглашению местных властей посетил внук генерала Шарля де Голля — Пьер.