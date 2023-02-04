Донецк, 4 февраля, 2023, 20:20 — ИА Регнум. Спасательные службы вечером 4 февраля извлекли из-под завалов дома в Донецке тело мужчины, сообщает пресс-служба МЧС Донецкой Народной Республики.

Николай Тришин/ТАСС Последствия обстрела Донецка

«В 18:44 спасатели извлекли из-под завалов тело мужчины, чьи анкетные данные устанавливаются», — уточняют в ведомстве.

Работы на месте продолжаются.

Напомним, днем ВСУ обстреляли Киевский район Донецка. В результате попадания в многоквартирный жилой дом на улице Артема обрушились перекрытия между пятым и четвёртым этажами.

По предварительной информации, под завалами могут находиться два человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в субботу, 4 февраля, ВСУ выпустили 12 снарядов калибра 155 миллиметров по Кировскому району Донецка.