Москва, 4 февраля, 2023, 19:45 — ИА Регнум. Удерживать лидерство в российском кинопрокате продолжает фильм Дмитрия Дьяченко «Чебурашка». По данным Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах, общие кассовые сборы ленты превысили, по состоянию на 4 февраля, шесть миллиардов рублей.

Сергей Фадеичев/ТАСС Показ фильма «Чебурашка»

Фильм вышел в российский прокат с 1 января. За это время картину посмотрели около 20 миллионов человек.

Роли в картине исполнили Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Полина Максимова, Федор Добронравов, Сергей Лавыгин и другие. Чебурашку озвучивает актриса Ольга Кузьмина.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кисловодске, где проходили съёмки сцен киноленты, планируют установить скульптуру Чебурашки. Идея нашла поддержку у членов общественного совета города.

Ранее Мосфильм выразил Кисловодску благодарность за неоценимую поддержку в создании фильма «Чебурашка».