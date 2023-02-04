Экс-глава Госдепа Помпео заявил об умении администрации Трампа сдерживать Путина

Вашингтон, , 19:32 — REGNUM Бывший госсекретарь Соединённых Штатов Майкл Помпео заявил, что действия администрации экс-президента страны Дональда Трампа сдерживали президента России Владимира Путина. Такое мнение он выразил 4 февраля в интервью BBC Radio.

Майкл Помпео © Riccardo Antimiani/globallookpress.com

По словам американца, в 2014 году в годы правления Барака Обамы Россия присоединила Крым, однако, когда страной управлял Трамп подобное не наблюдалось.

«Но после того, как в Белом доме снова оказались демократы, Путин решился на присоединение новых территорий», — сказал Помпео.

По мнению экс-госсекретаря, президент России не изменился. Изменилось лишь его «восприятие рисков», считает он. Помпео подчеркнул, что восприятие российского лидера отличается в зависимости от того, кто занимает должность президента США.

Как сообщало ИА REGNUM, член Комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Украины Фёдор Вениславский подтвердил готовность ВСУ бить по целям на российской территории, в том числе и в Москве.