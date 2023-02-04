Лондон, 4 февраля, 2023, 19:05 — ИА Регнум. Британские инструкторы начали обучать военнослужащих ВСУ управлению танками Challenger 2, рассказал премьер-министр Великобритании Риши Сунак президенту Украины Владимиру Зеленскому в телефонном разговоре 4 февраля, сообщили в канцелярии премьер-министра.

Tejas Sandhu/globallookpress.com Риши Сунак

Сунак лично встречался с танкистами, прибывшими на обучение, сказано в сообщении.

В телефонном разговоре обсуждался и вопрос о том, как еще «западные партнеры» могут помочь укреплению ВСУ, отметили в канцелярии.

Ранее в январе 2023 года власти Великобритании сообщили о предстоящей передаче Украине 14 танков Challenger 2. Они должны быть направлены в Киев до конца весны 2023 года.

Вопрос о поставках на Украину танков западного производства стал актуальным вследствие исчерпания запасов советских танков в странах, которые ранее входили в Организацию Варшавского договора.

При этом западные политики и наблюдатели, в частности вице-канцлер Германии Роберт Хабек, говорят об особом подтексте возможного появления у ВСУ такой западной техники, проводя параллели с появлением немецких танков на русской земле в период Великой Отечественной войны.

2 февраля, в день 80-летия победы в Сталинградской битве, президент России Владимир Путин заявил: «Невероятно, но факт — нам снова угрожают немецкими танками и воюют руками бандеровцев».