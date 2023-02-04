Луганск, 4 февраля, 2023, 19:12 — ИА Регнум. 12 военнослужащих из Луганской Народной Республики освободили из плена, в который они попали в ходе специальной военной операции. Об этом 4 февраля сообщила уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова.

Министерство обороны РФ/РИА Новости Российские военнослужащие, вернувшиеся из украинского плена, в Белгородской области

«Сегодня в ходе очередного обмена с украинской стороной были освобождены 63 российских военнослужащих. 12 — наши земляки, бойцы Луганской Народной Республики», — приводит её слова ТАСС.

По её словам, в настоящее время военные находятся в другом субъекте России. Им оказывается первичная медицинская и психологическая помощь. Сердюкова подчеркнула, что бойцы вернутся домой после получения необходимой помощи.

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Ранее Министерство обороны России опубликовало видео с 63 российскими военнослужащими, возвращёнными из украинского плена.

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