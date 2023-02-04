Киев считает военные объекты в России, в том числе в Москве, законными целями для ударов

Киев, , 19:07 — REGNUM Готовность ВСУ бить по целям на российской территории, в том числе и в Москве, подтвердил 4 февраля член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Украины Фёдор Вениславский.

ВСУ © Mykhaylo Palinchak/globallookpress.com

Он назвал «идеей из параллельного мира» заявление о том, что Украина должна воздержаться от таких ударов.

«Все военные объекты, с которых ведётся война против Украины, а также любой командный пункт в российской столице являются законными военными целями. Я не вижу никаких проблем в том, чтобы атаковать их», — объяснил свою позицию Вениславский в интервью Bild.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, переговоры России с Украиной будут невозможны в случае, если ВСУ нанесут удары по Крыму.