Москва, 4 февраля, 2023, 18:51 — ИА Регнум. Западники в азарте конфронтации с Россией фактически замораживают полезный формат переговоров в рамках «Женевских дискуссий по безопасности на Южном Кавказе», страдать придется народам общего с Южным Кавказом региона, отметил глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин.

Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости Глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин

«Новая туча заходит над Южным Кавказом. Западники в азарте конфронтации Россией фактически замораживают полезный формат переговоров в рамках «Женевских дискуссий по безопасности на Южном Кавказе» (Абхазия, Южная Осетия, Грузия, Россия, США при участии ОБСЕ, ООН и Евросоюза)», — отметил Карасин в телеграм-канале.

Парламентарий напомнил, что формат был создан в 2008 году и весь этот период был надёжной страховочной сеткой от обострений в этом регионе.

«Россия всегда ответственно участвовала в его работе, а также в созданных в рамках «Женевских дискуссий» механизмов по реагированию на инциденты. Наверное, относительная предсказуемость уже не вписывается в планы Вашингтона. Что ж, страдать и волноваться теперь придётся народам нашего общего с Южным Кавказом региона. Мы должны это учитывать и готовиться», — указал сенатор.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Москва получила от сопредседателей Международных женевских дискуссий (МЖД) уведомление об отмене планировавшегося на 21–22 февраля очередного 57-го раунда и его переносе на 4–5 апреля. В документе также отмечалось, что февральские сроки «подходят не всем участникам». В МИД России отметили, что это уже второй подряд перенос раунда.