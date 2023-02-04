Троицк, Москва, 4 февраля, 2023, 18:38 — ИА Регнум. Пожар в 17-этажном жилом доме произошёл в Троицке в Новой Москве. Об этом 4 февраля сообщили ИА REGNUM в столичном управлении МЧС России.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

Сообщение о пожаре поступило в оперативную дежурную смену в 17:13. Произошло возгорание вещей и мебели на лоджиях на 10-м, 11-м и 12-м этажах дома.

Отмечается, что в целях безопасности люди самостоятельно покинули подъезд на период проведения работ. Информации о пострадавших не поступало.

В 17:56 пожар был локализован. В 17:59 ликвидировано открытое горение. В 18:03 пожар был полностью ликвидирован.