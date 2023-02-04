СМИ: в Киеве глава налоговой инспекции уволилась после обысков

Киев, , 18:58 — REGNUM Исполняющая обязанности начальника налоговой инспекции Киева Оксана Датий решила уволиться сразу после прошедших обысков, сообщает 4 февраля телеграм-канал «Политика страны» со ссылкой на украинские медиа.

Оксана Датий Цитата из видео: «Списки желаний Оксаны Датий»

Возможно, по результатам обысков следователи возбудят уголовное дело о незаконном обогащении, предполагают на Украине.

Напомним, 1 февраля Государственное бюро расследований Украины сообщило о проведении обысков у Оксаны Датий. У руководителя налоговой инспекции были найдены 158 тысяч долларов (более 11 млн рублей), 530 тысяч гривен (более 1 млн рублей), дорогие часы, автомобили BMW и Mersedes.

В ГБР полагают, что служащая подавала недостоверные данные о доходах, искусственно завышала валовые траты для некоторых предприятий и проводила бизнес-схему без регистрации физического лица в качестве предпринимателя.

Теневой оборот в результате её действий оценивается в размере более 28 млрд рублей.

При обыске у женщины также обнаружили «список желаний», в который входили дорогие сумочки и шубы, миллион долларов и поездки за рубеж.