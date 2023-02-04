Митрополит Антоний: киевские силовики вносили умерших архиереев РПЦ в санкционные списки

Москва, , 18:24 — REGNUM Спецслужбы Украины вносили в санкционные списки давно умерших архиереев Русской православной церкви (РПЦ). Об этом 4 февраля заявил председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк) на телеканале «Россия 24».

Митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк) Даниил Набережный

По его словам, первый такой список опубликовало главное управление разведки Украины летом 2022 года.

«Я к своему удивлению увидел в списке первого председателя отдела внешних церковных сношений митрополита Николая (Ярушевича), который скончался в середине прошлого века», — сказал митрополит.

Он отметил, что митрополит Николай спустя десятилетия после своей кончины, видимо, представляет опасность для Украины.

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Он предположил, что составлявшие список лица скопировали имена и фамилии всех архиереев РПЦ с её официального сайта.

Митрополит Николай (Ярушевич) умер в 1961 году. Он возглавлял ОВЦС с 1946 по 1960 год. С 1942 года он был членом Чрезвычайной Государственной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников.