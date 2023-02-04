В правительстве Венгрии обвинили Брюссель в эскалации конфликта на Украине

Будапешт, , 18:24 — REGNUM Недавние резолюции и призывы депутатов Европарламента ведут к эскалации конфликта на Украине, заявил 4 февраля госсекретарь кабинета премьер-министра Венгрии Чаба Деметер.

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К этой категории, по его мнению, относятся призывы Европарламента о поставках тяжелого вооружения Украине и введении полного эмбарго на энергоносители и ядерное топливо из России.

«Это можно назвать как угодно, но только не призывом к миру», — сказал Деметер.

Также он отметил, что в случае введения полного эмбарго на поставки энергоносителей из России инфляция в ЕС выросла бы еще сильнее, чем это уже произошло.

Как сообщалось ранее, в Венгрии добились исключения и не будут соблюдать санкции ЕС в отношении энергоносителей из России. Решение ЕС об эмбарго приведет к росту цен и проблемам с доступностью топлива, заявили 4 февраля в правительстве страны.

Резолюции Европарламента не являются обязательными к соблюдении для властей ЕС.