Кабул, 4 февраля, 2023, 18:23 — ИА Регнум. 4 февраля в столице Афганистана произошёл взрыв. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

Согласно опубликованным данным, взрыв был слышен недалеко от президентского дворца и других зданий афганского правительства. Другие подробности выясняются.

Представители власти пока не прокомментировали произошедшее.

Как сообщало ИА REGNUM, в Дагестане задержали подозреваемого в покушении на убийство.