В Кабуле прогремел взрыв
РИА Новости: недалеко от дворца президента Афганистана прогремел взрыв
Кабул, 4 февраля, 2023, 18:23 — ИА Регнум. 4 февраля в столице Афганистана произошёл взрыв. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные источники.
Иван Шилов ИА REGNUM
Взрыв
Согласно опубликованным данным, взрыв был слышен недалеко от президентского дворца и других зданий афганского правительства. Другие подробности выясняются.
Представители власти пока не прокомментировали произошедшее.
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