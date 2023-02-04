Москва, 4 февраля, 2023, 18:12 — ИА Регнум. Объявление антипрививочников экстремистами никак не докажет эффективность антиковидных вакцин, считает лидер партии «Новые люди», депутат Госдумы Алексей Нечаев.

Пресс-служба партии «Новые люди» Алексей Нечаев

«Мы голосовали против QR-кодов и в принципе выступаем против репрессий в отношении ковидо-скептиков. Объявление антипрививочников экстремистами никак не докажет эффективность антиковидных вакцин», — отметил Нечаев в телеграм-канале.

Парламентарий напомнил нервную реакцию Минздрава на запрос депутата Владимира Плякина о смертности среди ваксеров и антиваксеров.

«Прикрываясь закрытой для общества туманной псевдостатистикой, фармацевтические компании мечтают вернуть себе сверхприбыли ковидных лет», — убежден Нечаев.

«Достойно сожаления, что отдельные коллеги по Госдуме позволяют себе вольно или невольно участвовать в таком «лоббизме», — констатировал он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина («Единая Россия») предложила антипрививочников признавать экстремистами, поскольку их деятельность вредит здоровью граждан.