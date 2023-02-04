Москва, 4 февраля, 2023, 18:10 — ИА Регнум. Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил порядок ведения реестра земель сельскохозяйственного назначения, сообщили в пресс-службе правительства 4 февраля.

Виталий Тимкив/РИА Новости Поле сахарной свеклы

Реестр (информационный ресурс) будет содержать полный объём достоверных систематизированных сведений о состоянии и использовании земель сельхозназначения, а также о расположенных на них участках и зданиях, сказано в сообщении.

Создание реестра позволит более эффективно оценивать состояние земель для сельхозпроизводства, быстрее находить возможности для новых проектов в сфере АПК, полагают в правительстве.

Органы власти и организации, подведомственные Минсельхозу, а также Роскосмос, должны будут предоставлять информацию для реестра, а собственники и арендаторы участков смогут бесплатно получать о них информацию через портал госуслуг.