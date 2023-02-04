Москва, 4 февраля 2023, 18:22 — REGNUM Официальный представитель МИД России Мария Захарова в личном телеграм-канале прокомментировала призыв Киева не допустить на Олимпиаду российских спортсменов.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Она поинтересовалась, специально ли президент Украины Владимир Зеленский сначала отправил на убой спортсменов, а теперь считает «спортивные» потери и спекулирует на крови.

Захарова напомнила, что Киев призвал Международный олимпийский комитет не допустить участия спортсменов из России на Олимпиаде, заявив, что «231 украинский спортсмен и тренер были убиты россиянами, 15 ранены, 28 захвачены, четыре пропали без вести».

«Кровавый Зеленский, кровавый Порошенко убили до 2022 года 15 тысяч человек и вели активную подготовку для блицкрига на Россию. Это подтвердили все: Меркель, сам Порошенко, Бербок и так далее», — напомнила дипломат.

Она также заявила, что Зеленскому пообещали, что всё будет быстро, специалисты Великобритании решат проблему и Украина, которую накачали оружием, будет лишь точкой опоры для НАТО, которое сделает всё «без шума и пыли». И он поверил, что Российская Федерация разрушится в течение 2022 года, что в либеральные силы достаточно вложено денежных средств для осуществления бунта.

Дипломат считает, что Зеленский уверовал в то, что он может стать сначала императором «Украины, Польши и Прибалтийского Причерноморья», а потом Киев станет новой Русью.

«Но что-то пошло не так. Бункерный Зеленский попал между молотом и наковальней, ничего другого, кроме убийства собственных граждан, ему, как они считают, не остаётся. Сначала специально отправил на убой спортсменов, теперь, потирая ладошки, считает «спортивные» потери и спекулирует на их крови?» — поинтересовалась Захарова.

Она также напомнила, что, когда ВСУ обстреливали «Донбасс Арену» и спортивный комплекс «Олимпийский» в Донецке, МИД Украины и минспорта этой страны хранили молчание. Молчали они и тогда, когда спортсмены из Донецка гибли от рук ВСУ, добавила дипломат.