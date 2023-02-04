Москва, 4 февраля, 2023, 18:22 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в личном телеграм-канале прокомментировала призыв Киева не допустить на Олимпиаду российских спортсменов.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Она поинтересовалась, специально ли президент Украины Владимир Зеленский сначала отправил на убой спортсменов, а теперь считает «спортивные» потери и спекулирует на крови.

Захарова напомнила, что Киев призвал Международный олимпийский комитет не допустить участия спортсменов из России на Олимпиаде, заявив, что «231 украинский спортсмен и тренер были убиты россиянами, 15 ранены, 28 захвачены, четыре пропали без вести».

«Кровавый Зеленский, кровавый Порошенко убили до 2022 года 15 тысяч человек и вели активную подготовку для блицкрига на Россию. Это подтвердили все: Меркель, сам Порошенко, Бербок и так далее», — напомнила дипломат.

Она также заявила, что Зеленскому пообещали, что всё будет быстро, специалисты Великобритании решат проблему и Украина, которую накачали оружием, будет лишь точкой опоры для НАТО, которое сделает всё «без шума и пыли». И он поверил, что Российская Федерация разрушится в течение 2022 года, что в либеральные силы достаточно вложено денежных средств для осуществления бунта.

Дипломат считает, что Зеленский уверовал в то, что он может стать сначала императором «Украины, Польши и Прибалтийского Причерноморья», а потом Киев станет новой Русью.

«Но что-то пошло не так. Бункерный Зеленский попал между молотом и наковальней, ничего другого, кроме убийства собственных граждан, ему, как они считают, не остаётся. Сначала специально отправил на убой спортсменов, теперь, потирая ладошки, считает «спортивные» потери и спекулирует на их крови?» — поинтересовалась Захарова.

Она также напомнила, что, когда ВСУ обстреливали «Донбасс Арену» и спортивный комплекс «Олимпийский» в Донецке, МИД Украины и минспорта этой страны хранили молчание. Молчали они и тогда, когда спортсмены из Донецка гибли от рук ВСУ, добавила дипломат.