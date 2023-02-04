Французский политик объяснил, почему вступление Украины в ЕС невозможно

Париж, , 18:16 — REGNUM Бывший депутат Европарламента и лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо считает, что членство Украины в Евросоюзе лишь ослабит его и послужит только интересам США. Об этом политик написал 4 февраля в своем аккаунте в Twitter.

Саммит ЕС-Украина © President Of Ukraine Office/globallookpress.com

По его мнению, вступления Украины в ЕС жаждут её президент Владимир Зеленский и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, но это способствует эскалации конфликта, Европе «придётся иметь дело с коррумпированным и бедным новым членом сообщества», отметил Филиппо.

Как сообщало ИА REGNUM, британские эксперты назвали риски в случае принятия Украины в ЕС. В случае вступления Украина будет пятым по величине государством в ЕС, но самым бедным из них, поэтому она будет претендовать на крупные выплаты в рамках общей сельскохозяйственной политики из-за большой территории, пригодной для возделывания, отметили эксперты. Также руководство страны сможет потребовать финансирования из «фондов сплочения ЕС», которые предназначаются для повышения уровня жизни в блоке, считают в Лондоне.

Перед Украиной в «очереди» на вступление в ЕС стоят шесть стран Западных Балкан, уже после Киева попросили о членстве Молдавия и Грузия.