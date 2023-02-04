Рейс авиакомпании Azur Air с острова Пхукет перенесли из-за взрыва шины
В Сети появилось видео взорвавшейся во время разгона шины самолёта Azur Air
Пхукет, Таиланд, 4 февраля, 2023, 18:29 — ИА Регнум. Шина самолёта российской авиакомпании Azur Air взорвалась во время разгона. Видео инцидента было опубликовано в телеграм-канале телеканала RT.
На кадрах, снятых пассажиром рейса Пхукет — Москва, видно, как воздушное судно набирает высоту, а спустя какое время слышится хлопок, появляются языки красного пламени и черный дым.
Уточняется, что пилоты успели вовремя остановить самолёт. Никто из 321 человека, находившегося на борту, не пострадал.
Как отмечает издание, пассажиры злополучного рейса, которых разместили по гостиницам, вернутся в Москву завтра, 5 февраля.
Как сообщало ИА REGNUM, в начале февраля туристка из России откусила гражданке Британии часть пальца во время конфликта на пляже острова Пханган в Таиланде.