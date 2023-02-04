Вашингтон, 4 февраля, 2023, 17:58 — ИА Регнум. Спецоперация против украинских войск стала контрударом России на угрозу разрушения её самой. Цель спецоперации — полный разгром ВСУ, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью, запись которого опубликована на его канале в YouTube.

Иван Ноябрев/ТАСС Российские войска

По его словам, Украина стала угрожать безопасности России при содействии Запада и российский президент Владимир Путин, объявляя о начале СВО, ясно дал понять, что отвечает на угрозу, «которая дала метастазы на востоке Украины и была направлена на уничтожение самой России».

Россия «не остановится до тех пор, пока украинские войска не будут уничтожены», подчеркнул Макгрегор.

В НАТО стали заявлять о намерении «освободить Крым», чего прежде не было. Российское руководство понимает, что единственный способ это прекратить — «на 100% посвятить себя уничтожению украинских войск и в конечном счёте ликвидации режима в Киеве».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Макгрегор рассказал о нежелании Вашингтона поставлять Киеву танки Abrams с современной бронёй. Российские военные уничтожают и захватывают боевые машины ВСУ, поэтому для Киева изготовят танки с защитой 1970-х годов.