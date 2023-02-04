Власти Украины предложили предоставить Европе газохранилища страны

Киев, , 18:13 — REGNUM Украина готова предоставить свои подземные газохранилища в пользование европейских партнёров, заявил 4 февраля заместитель министра энергетики Николай Колесник.

Газохранилище © Стрингер/РИА Новости

По его словам, «Украина была и остаётся надёжным партнёром и готова предоставлять свободные мощности в стратегически важном процессе транспортировки природного газа из Каспия в страны — члены Евросоюза».

Сезон закачки газа начнётся уже через несколько месяцев, добавил спикер.

Колесник отметил заполненность у стран ЕС большинства подземных хранилищ, что должно вести, по его мнению, к росту спроса на украинские газохранилища.

Оператору газотранспортной системы Украины предоставляется возможность привлечения новых заказчиков услуг по межгосударственным точкам соединения, отметил Колесник.

Также замминистра энергетики выразил заинтересованность Украины в реализации проекта Южного газового коридора и готовность к сотрудничеству в рамках диверсификации путей снабжения природным газом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава компании «Молдовагаз» Вадим Чебан сказал, что хранение газа на Украине не идёт вразрез с требованиями Газпрома. Кишинёв не видит опасности в хранении газа на Украине, поскольку её газохранилищами пользуются многие европейские компании, отметил он.