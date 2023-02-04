Донецк, , 17:45 — REGNUM ВСУ выпустили 12 снарядов калибра 155 миллиметров по Кировскому району Донецка, сообщили 4 февраля в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Донецк. Фрагменты снаряда на улице Артема после обстрела со стороны ВСУ © Николай Тришин/ТАСС

Так, в 16:20 мск ВСУ выпустили по району пять снарядов калибра 155 мм, в 16:35 еще три снаряда калибра 155 мм, а в 16:55 — четыре снаряда калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 4 февраля ВСУ выпустили по Киевскому району Донецка 10 ракет из РСЗО. Всего за прошедшие сутки ВСУ выпустили по территории Донецкой Народной Республики более 160 боеприпасов.

Читайте также: ВСУ за сутки выпустили по территории ДНР более 160 боеприпасов