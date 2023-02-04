Архангельск, 4 февраля, 2023, 17:42 — ИА Регнум. В архангельском аэропорту «Васьково» началось строительство нового терминала — для внутренних рейсов, сообщили 4 февраля в правительстве региона.

Цитата из видео: «Аэропорт Васьково готовится на 8 месяцев стать главным аэровокзалом Поморья» Аэропорт «Васьково»

Объект должен быть сдан в апреле 2023 года.

В мае 2023 года начнется реконструкция взлетно-посадочной полосы в другом архангельском аэропорту — «Талаги», на время работ (ориентировочно до конца 2023 года) аэропорт будет закрыт.

Как сообщалось ранее, в конце декабря 2022 года был торжественно открыт новый аэропорт («Левашово») на севере Петербурга.