Вашингтон, , 17:36 — REGNUM Конфликт на Украине поставил Европу в прямую зависимость от США в вопросах обороны. Об этом 4 февраля пишет обозреватель The Washington Post Стивен Эрлангер.

Армия Америки © Frank Hoermann /SVEN SIMON/globallookpress.com

По его словам, конфликт поставил Европу в прямую зависимость от Вашингтона, который организовал военную помощь киевскому режиму и предоставил самое большое количество техники и разведданных.

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Он подчеркнул, что аналогичная картина складывается в области финансирования и разработок европейской системы обороны, поскольку страны Европы вынуждены прибегать к тому, чтобы покупать американское оружие.