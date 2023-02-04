Киев, 4 февраля, 2023, 17:34 — ИА Регнум. Правительство Украины в одностороннем порядке разорвало договор с Россией о совместной работе в сфере исследования и использования космического пространства, заявил 4 февраля представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.

Иван Шилов ИА REGNUM Космос

Договор был заключен в 1996 году. Фактически соглашение не исполнялось на протяжении уже нескольких лет.

Выходить из совместных соглашений с Россией и СНГ Украина начала в 2014 году, с 2022 года этот процесс ускорился, однако многие ранее заключенные договорённости формально продолжают действовать.