Одесса, Украина, 4 февраля, 2023, 17:34 — ИА Регнум. После технологической аварии на одной из высоковольтных подстанций в Одессе в город доставят все мощные генераторы, которые имеются в наличии в минэнерго Украины. Об этом 4 февраля написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Энергетика Украины

Он напомнил, что после аварии на одной из высоковольтных подстанций в Одессе и близлежащих районах применены аварийные отключения. Ситуация оценивается как сложная, масштаб аварии является существенным, в связи с этим оперативно возобновить энергопитание критической инфраструктуры не представляется возможным.

Шмыгаль добавил, что в настоящее время основной целью является подача электроэнергии на объекты критической инфраструктуры и в многоквартирные дома, отопление в которых зависит от электроснабжения.

По его словам, он поручил в 24 часа доставить в Одессу все мощные генераторы, которые имеются в распоряжении минэнерго Украины. Помимо этого, в город перевезут газотурбинную электростанцию мощностью 25 МВт, которая была доставлена из США.

Шмыгаль также поставил задачу МИД обратиться в Турцию за дополнительной поддержкой в ​​виде судов-электростанций.

Как передавало ИА REGNUM, часть Одессы и пригорода осталась без электричества.