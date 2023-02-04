МИД Украины попросит у Турции суда-электростанции после аварии в Одессе

Одесса, Украина, , 17:26 — REGNUM Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил министерству иностранных дел попросить у Турции суда-электростанции после аварийной ситуации на энергообъекте в Одессе. Об этом говорится в телеграм-канале политика.

Денис Шмыгаль © Стрингер/РИА Новости

«В Одессе и прилегающих районах применены аварийные отключения. Ситуация сложная, масштаб аварии существенный, быстро восстановить энергопитание, в частности, критической инфраструктуры невозможно», — написал Шмыгаль.

Премьер подчеркнул, что поручил в течение суток завезти в Одессу все мощные генераторы, имеющиеся в наличии у минэнерго. В городе также ожидают газотурбинную электростанцию мощностью 25 МВт, предоставленную США.

Шмыгаль заявил о необходимости работы в Одессе всех «пунктов несокрушимости».

Напомним, 4 февраля Одесса и часть её пригородов оказались полностью обесточены из-за второй за сутки аварии на подстанции «Укрэнерго». Как оказалось, сломался трансформатор, восстановленный после взрывов в конце января 2023 года.