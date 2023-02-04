Москва, , 17:14 — REGNUM Роскосмос опубликовал фотографии с ракетой-носителем «Союз-2.1а», корпус которой украшен в честь Сталинградской битвы. Соответствующие снимки были опубликованы в телеграм-канале госкорпорации.

Монумент «Родина-мать зовет!» © Павел Бедняков/РИА Новости

В компании рассказали о завершении общей сборки ракеты-носителя, которая выведет на орбиту грузовой транспортный корабль «Прогресс МС-2022», а также о нанесении на корпус ракеты изображения монумента «Родина-мать зовёт», детских рисунков, герба Волгоградской области и логотипа фонда «Наследие».

«Союз» будет установлен на стартовый стол 5 февраля. Запуск ракеты запланирован на 9 февраля.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце января в состав международной группировки системы поиска и спасения при чрезвычайных ситуациях (ЧС) КОСПАС-САРСАТ включён российский спутник-ретранслятор «Луч-5В».