Москва, 4 февраля, 2023, 17:14 — ИА Регнум. Роскосмос опубликовал фотографии с ракетой-носителем «Союз-2.1а», корпус которой украшен в честь Сталинградской битвы. Соответствующие снимки были опубликованы в телеграм-канале госкорпорации.

Пресс-служба ГК «Роскосмос»/ТАСС Ракета-носитель «Союз-2.1а» с «Прогрессом МС-22» на космодроме Байконур

В компании рассказали о завершении общей сборки ракеты-носителя, которая выведет на орбиту грузовой транспортный корабль «Прогресс МС-2022», а также о нанесении на корпус ракеты изображения монумента «Родина-мать зовёт!», детских рисунков, герба Волгоградской области и логотипа фонда «Наследие».

Пресс-служба ГК «Роскосмос»/ТАСС Сборка ракеты-носителя «Союз-2.1а» с «Прогрессом МС-22» на космодроме Байконур

«Союз» будет установлен на стартовый стол 5 февраля. Запуск ракеты запланирован на 9 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января в состав международной группировки системы поиска и спасения при чрезвычайных ситуациях (ЧС) КОСПАС-САРСАТ включён российский спутник-ретранслятор «Луч-5В».