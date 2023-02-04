Роскосмос опубликовал снимки «Союза-2.1а» с изображением «Родины-матери»
Москва, 4 февраля, 2023, 17:14 — ИА Регнум. Роскосмос опубликовал фотографии с ракетой-носителем «Союз-2.1а», корпус которой украшен в честь Сталинградской битвы. Соответствующие снимки были опубликованы в телеграм-канале госкорпорации.
В компании рассказали о завершении общей сборки ракеты-носителя, которая выведет на орбиту грузовой транспортный корабль «Прогресс МС-2022», а также о нанесении на корпус ракеты изображения монумента «Родина-мать зовёт!», детских рисунков, герба Волгоградской области и логотипа фонда «Наследие».
«Союз» будет установлен на стартовый стол 5 февраля. Запуск ракеты запланирован на 9 февраля.
Как сообщало ИА REGNUM, в конце января в состав международной группировки системы поиска и спасения при чрезвычайных ситуациях (ЧС) КОСПАС-САРСАТ включён российский спутник-ретранслятор «Луч-5В».