Котенок: командир подразделения НМ ЛНР Мангушев ранен выстрелом в затылок с близкого расстояния

Луганск, , 17:11 — REGNUM В ситуации с ранением командира подразделения Народной милиции ЛНР Игоря Мангушева с позывным Берег речь может идти о выстреле в затылок с близкого расстояния. Об этом 4 февраля сообщил военный корреспондент Юрий Котенок в своём Telegram-канале.

Z Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«По предварительной информации, речь идёт о выстреле в затылок с близкого расстояния», — написал Котенок.

По его словам, Мангушев тяжело ранен и в настоящий момент находится в нейрохирургическом отделении реанимации города Стаханова (ЛНР).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Мангушев был доставлен в нейрохирургию со слепым огнестрельным пулевым ранением в голову.

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