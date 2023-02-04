Луганск, 4 февраля, 2023, 17:11 — ИА Регнум. В ситуации с ранением командира подразделения Народной милиции ЛНР Игоря Мангушева с позывным Берег речь может идти о выстреле в затылок с близкого расстояния. Об этом 4 февраля сообщил военный корреспондент Юрий Котенок в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Z

«По предварительной информации, речь идёт о выстреле в затылок с близкого расстояния», — написал Котенок.

По его словам, Мангушев тяжело ранен и в настоящий момент находится в нейрохирургическом отделении реанимации города Стаханова (ЛНР).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Мангушев был доставлен в нейрохирургию со слепым огнестрельным пулевым ранением в голову.