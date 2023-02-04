Грозный, 4 февраля, 2023, 17:13 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своём телеграм-канале написал, что его отец, первый президент Чечни Ахмат-Хаджи Кадыров, оставил большое наследие, которое нужно сохранить и приумножить.

Владимир Родионов/РИА Новости Ахмат Кадыров в Кремле. 2000 год

Кроме этого, глава Чечни опубликовал архивное видео своего отца, на котором тот пообещал закончить войну.

«Отец… Как ты и обещал, ты закончил эту войну. Она была закончена тобой ещё тогда, когда ты озвучил правду. Она была закончена тобой, когда ты первый смело выступил против фальшивых идеологов», — написал Рамзан Кадыров, добавив, что это является великой заслугой его отца перед страной.

«Ты оставил нам большое наследие, которое мы должны сохранить и приумножить, — Путь», — отметил чеченский лидер.

Он также заявил, что всё, что требуется на этом пути, — это сохранить обычаи, мир и культуру, быть богобоязненными, едиными и преданными.

Как передавало ИА REGNUM, глава Чечни Рамзан Кадыров сменит титул президента на Мехк-Да, что в переводе с чеченского языка означает «ответственный за свой народ руководитель» или «отец народа». Соответствующие изменения вносятся в конституцию республики депутатами её парламента.

Ранее Кадыров заявил, что лидер датской ультраправой партии Расмус Палудан, который публично сжёг Коран, является религиозным террористом.