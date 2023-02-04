Донецк, 4 февраля, 2023, 17:09 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли несколько районов Донецка и поселок Минеральное в ДНР, сообщили 4 февраля в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Николай Тришин/ТАСС Донецк. Многоквартирный жилой дом, поврежденный в результате обстрела со стороны ВСУ Киевского района города

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 16:35 (совпадает с мск) — н. п. Мемрик — г. Донецк (Кировский район): выпущено 3 снаряда калибра 155 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

В 16:40 обстреляли Минеральное, выпустив шесть снарядов калибра 155 мм, а в 16:50 — Ясиноватую, выпустив четыре снаряда калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 4 февраля ВСУ выпустили по Киевскому району Донецка 10 ракет из РСЗО. Всего за прошедшие сутки ВСУ выпустили по территории Донецкой Народной Республики более 160 боеприпасов.

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