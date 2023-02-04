Москва, 4 февраля, 2023, 16:59 — ИА Регнум. Русская православная церковь (РПЦ) в своей деятельности пока не сталкивается с воздействием принятых санкций, заявил 4 февраля в эфире телеканала «Россия-24» руководитель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк).

Максим Блинов/РИА Новости Священнослужитель на Божественной литургии в кафедральном соборном храме Христа Спасителя

Он допускает, что «РПЦ могут включить в список того, с чем сейчас борется «просвещённое» демократическое западное общество».

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский своим указом с 23 января ввёл санкции против десятков представителей РПЦ, в числе которых оказались глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата РПЦ Владимир Легойда, его заместитель Вахтанг Кипшидзе, советник патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерей Николай Балашов, глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк).

Позже Зеленский ужесточил санкции в отношении настоятеля Киево-Печерской лавры митрополита Павла.

Как сообщало ИА REGNUM, в отношении представителей Украинской православной церкви указом Зеленского санкции действуют с 1 декабря 2022 года.