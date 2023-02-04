Захарова: если США продолжат слушать Макфола, ситуация усугубится

Москва, , 16:47 — REGNUM Если США и страны НАТО будут продолжать осуществлять в отношении России ту неолиберальную стратегию, которую продвигал в период работы на посту посла в России Майкл Макфол, то ситуация будет лишь усугубляться, заявила 4 февраля официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Майкл Макфол © Фото ИТАР-ТАСС/ Михаил Джапаридзе

Так она прокомментировала статью Макфола «Как добиться прорыва на Украине», опубликованную в журнале Foreign Affairs.

Макфол в этой статье утверждает, что у Украины «все идет хорошо», но в таком случае неясно, зачем западные страны отправляют Киеву новое оружие и новые деньги, а также вводят новые санкции против России, отметила Захарова.

Бывший посол в России даже не знает, сколько в США осталось вооружения после поставок на Украину, что демонстрирует уровень его экспертизы, добавила представитель МИД.

Захарова также выразила надежду, что «даже в нынешней белодомовской администрации» хватит разума, чтобы не прислушиваться к идеям Макфола относительно новых санкций против России, которые могли бы лишь усугубить ситуацию.