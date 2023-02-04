«Драма по-французски»: Захарова прокомментировала звонки Макрона Путину по просьбе Зеленского

Москва, , 16:43 — REGNUM Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова пресс-секретаря французского МИДа Анн-Клер Лежандр о том, что президент Франции Эммануэль Макрон звонит российскому лидеру Владимиру Путину по просьбе Владимира Зеленского.

Вячеслав Полунин во время выступления © Екатерина Чеснокова/РИА Новости

«Драма по-французски», — написала Захарова, опубликовав видео с номером клоуна Вячеслава Полунина «Телефон».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Лежандр заявила, что Макрон звонит Путину, как правило, по просьбе Зеленского.

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