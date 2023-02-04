Москва, 4 февраля, 2023, 16:43 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова пресс-секретаря французского МИДа Анн-Клер Лежандр о том, что президент Франции Эммануэль Макрон звонит российскому лидеру Владимиру Путину по просьбе Владимира Зеленского.

Екатерина Чеснокова/РИА Новости Вячеслав Полунин во время выступления

«Драма по-французски», — написала Захарова, опубликовав видео с номером клоуна Вячеслава Полунина «Телефон».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Лежандр заявила, что Макрон звонит Путину, как правило, по просьбе Зеленского.