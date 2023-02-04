Луганск, , 16:46 — REGNUM Командир подразделения Народной милиции ЛНР Игорь «Берег» Мангушев получил тяжёлое ранение в голову. Об этом 4 февраля написал в своём телеграм-канале общественник Владимир Грубник.

По его информации, Мангушев был доставлен в нейрохирургию г. Стаханова ЛНР со слепым огнестрельным пулевым ранением в голову.

«По характеру ранения информация от врачей: сделано оно из короткоствольного оружия, пуля предположительно 9 мм, с близкого расстояния, затылочно-теменная область, раневой канал сзади вниз под 45 градусов», — написал Грубник, добавив, что, по информации врачей, состояние раненого стабильно тяжелое, с негативной тенденцией.

Отмечается, что сейчас оперативные службы выясняют обстоятельства произошедшего.

Как передавало ИА REGNUM, ВСУ потеряли более 35 человек на южнодонецком и запорожском направлениях. В результате обстрела ВСУ в Горловке ДНР погибла мирная жительница.