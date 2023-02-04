Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленский попал в капкан из-за Байдена

Киев, , 16:52 — REGNUM Отставка президента Украины Владимира Зеленского может произойти на фоне существенного ослаблений позиций Демократической партии США и американского президента Джо Байдена, заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем YouTube-канале.

Владимир Зеленский © President Of Ukraine Office/globallookpress.com

По его словам, психическое и физическое состояние Байдена с каждым днём ухудшается, кроме того, коррупционные скандалы вокруг его сына Хантера подрывают имидж самого президента и его партии. Вместе с тем предшественник Байдена Дональд Трамп постепенно набирает авторитет.

Эксперт полагает, что и Зеленский, и руководитель президентского офиса Андрей Ермак, и остальная команда уже фактически в капкане. В случае успеха республиканцев на выборах в США они останутся без поддержки.

«Капкан сжимается внешне и внутренне. Зеленскому уже ничего не поможет», — сказал Соскин.

В январе Трамп выступил против снабжения ВСУ оружием и предложил американским властям сконцентрироваться на дипломатическом завершении конфликта на Украине.