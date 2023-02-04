Донецк, 4 февраля, 2023, 16:31 — ИА Регнум. При обстреле ВСУ Горловки в Донецкой Народной Республике погибла мирная жительница, сообщил 4 февраля мэр города Иван Приходько.

Николай Тришин/ТАСС Последствия обстрела в Горловке

«Вследствие украинской вооруженной агрессии погибла мирная горловчанка, в момент обстрела находившаяся дома по адресу: улица Толстого, 74», — написал он в телеграм-канале.

Напомним, ранее сообщалось, что при обстреле ВСУ Горловки в Донецкой Народной Республике пострадали два мирных жителя.

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